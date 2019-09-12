مصر | عاجل.. تعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرار رئاسيا رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩، بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار أحمد أبو العزم الذي تنتهي ولايته ١٤ سبتمبر لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني.

وكان المستشار محمد حسام الدين يشغل منصب رئيس هيئة مفوضي الدولة منذ يوليو الماضي عقب خروج المستشار الدكتور ممدوح صديق على المعاش.



وتولى حسام الدين خلال مشواره القضائي رئاسة فتوى الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئاسة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وأسند إليه رئاسة لجنة الإنجاز خلال هذه إلى الفترة إلى أن تولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ عام ١٩٥٢، ويقيم الآن بمحافظة الإسكندرية.