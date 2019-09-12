شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لوزير الطيران داخل مطار أسوان الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق يونس المصري، وزيرالطيران المدني، الخميس، مطار أسوان الدولي، وقال إن كافة المؤشرات تؤكد أن المدينة ستشهد موسم سياحي شتوى متميز، مطالباً العاملين بالمطار بضرورة الالتزام والاستعداد المبكر للموسم الذي سيكون له مردود إيجابي على كافة المستويات السياحية بالمدينة.

وتابع الوزير، خلال الجولة التي رافقه خلالها الطيار وائل النشار رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار باسم بيومي مدير مطار أسوان الدولى، مشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 وأعمال رفع كفاءة الحقل الجوي والترمك بالمطار.

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وخلال الجولة، اطلع «المصرى» على سير العمل بالمواقع المختلفة في المطار وعلى جميع التسهيلات المقدمة للركاب المغادرين والقادمين من وإلى محافظة أسوان، وأعرب عن ارتياحه لمستوى التنسيق القائم بين جميع الجهات العاملة بالمطار. كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بمختلف نقاط تفتيش بوابات المغادرة والوصول وآلية تفتيش الحقائب، وأشاد بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة.

وفى ختام الجولة، عقد وزير الطيران اجتماعاً مع العاملين بالمطار، حيث وجه لهم الشكر على أدائهم المميز ومجهوداتهم لخدمة الركاب والذى كان له عظيم الأثر فيما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، واستمع إلى ملاحظاتهم حول ظروف العمل واحتياجاتهم لضمان المحافظة على معدلات الأداء والإنتاجية العالية.

وقال الوزير إن العنصر البشرى يأتى على رأس أولويات الوزارة من خلال تحسين مستوى الدخل عن طريق الحافز المرتبط بزيادة الانتاج وتحقيق الأرباح، كما جارى دراسة منظومة المعاش التكميلى والتى سوف يتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة بما يكفل حياة كريمة للعاملين وأسرهم، كما وجه كافة العاملين بالمطار بأهمية الاستمرار في سياسه ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد، وتطوير أساليب العمل لتطوير الخدمة والحفاظ على الإمكانات الإدارية والفنية وضرورة العمل بروح الفريق الواحد وترسيخ روح الانتماء بين جميع العاملين، والتحلي بالسلوك الحسن والالتزام والتعامل مع المسافرين بروح طيبة وابتسامة تعكس مدى كرم الشعب المصرى، حيث يساهم هذا بشكل كبير في جذب وتشجيع السياحة إلى مصر وخاصة مع الاستعداد لاستقبال الموسم السياحى الشتوى القادم، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى باعتبارهم واجهة مصر الاولى.

وحث «المصرى»، العاملين بالمطار على بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد للانتهاء من جميع المشروعات وأعمال التطوير والصيانة خلال الفترة القليلة المقبلة بمطار أسوان الدولى.