شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: أنشأنا محاور على النيل لم تشهدها مصر منذ قديم الأزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن مشروعات الطرق والكباري في مصر تتم وفق الكود المصري المتوافق عليه والذي يتطابق مع الكود العالمي، لافتًا إلى أن هناك ٢٠ محورًا تم تنفيذها منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٤ منها ٧ محاور جاري تنفيذها في توقيت واحد خلال العام الحالي بخلاف ١٠ محاور على السكة الحديد.

وأضاف «الوزير» خلال تفقده محور كوبري كلابشة الجديد على النيل بأسوان، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المحور في يونيو المقبل، والذي يصل طوله إلى 23 كم وعرضه 21 متر ويضم 10 كباري، و6 أنفاق ويهدف الكوبرى إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ويربط بين شرق النيل وغربه بالطريق الصحراوي الغربي كامتداد لمحور القاهرة كيب تاون، مشيرًا إلى أن المحور تم تصميمه بفتحات ملاحية كبيرة لأعرض باخرة بحيث تسمح بمرور أكبر البواخر السياحية عرضًا وارتفاعًا لخدمة حركة السياحة في نهر النيل بين الاقصر وأسوان وخدمة الاستثمار والتنمية وخلق مجتمعات عمرانية، موجهًا الدعوة للبنك لحضور افتتاح الكوبري في ٣٠ يونيو المقبل.

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وأشار كامل الوزير في الزيارة التي رافقه خلالها اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان، وجانيت هالمن العضو المنتدب للشرق الأوسط بالبنك الأوربي للإعمار والتنمية، إلى أنه تم إنشاء ٢٠ محور على النيل وجاري إنشاء ٢٠ محور آخرين وهي معدلات لم تشهدها مصر منذ الأزل لمحاور يتم إنشائها على النيل، ومن المستهدف إنشاء ٦ محاور أخرى، بحيث يتم إنشاء محور على النيل كل ٢٥ كيلو متر، حيث يجرى حاليًا العمل في محور كوبري خزان أسوان على النيل ومحور كوبري دراو شمال محور الخزان، موضحًا أن جميع المحاور التي يتم إنشائها مصممة لتعيش مائة عام مع إجراء الصيانة السنوية لها ولتظل أول ٢٠ سنة دون صيانة.

وتفقد وزير النقل مشروع محور بديل خزان أسوان والذى سيكون بديل لكوبرى الخزان القديم والذي سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحـراوى الغربى أسوان / القاهرة عابراً نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة، وأيضاً ربطه بطريق أسوان / أبوسمبل حيث يبلغ طول المحور التنموى الجديد 4،5 وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات في كل اتجاه، كما أن جزء المحور الذي سيعلو النيل يبلغ طوله 320 متر وتم تصميمه ليكون كوبري ملجم.

كما تفقد الفريق كامل الوزير واللواء أحمد إبراهيم مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 8 كم في المسافة الواقعة أمام مشروع الطاقة الشمسية حيث ستتحمل الشركات المنفذة لهذا المشروع القومى تكلفة ازدواج الطريق من الاعتمادات الموجه للتنمية المجتمعية بناءًا على طلب محافظ أسوان من مسئولى المشروع ليساهم ذلك في تسهيل حركة دخول وخروج الحافلات ومعدات النقل الثقيل إلى هذا المشروع العملاق وبالتالي الحد من الحوادث المرورية في المسافة الواقعة أمامه.