شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أحد المراكز المتخصصة في تصنيع الأثاث، التابعة للدولة، لمشاهدة عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء: «مهتمون بأن يكون تأثيث المباني الحكومية على نسق واحد، وبأثاث حديث».

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية ولجان عمل مختلفة تتابع ملفات الإنتقال الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يتعلق بتنفيذ المباني الحكومية، وتأثيثها، وكذا توصيل جميع المرافق والبنية الأساسية بوجه عام، ومنظومة التحول الرقمي والميكنة وخلافه.