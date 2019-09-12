شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع سفير سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس، بول جارنييه، سفير سويسرا بالقاهرة، حيث ناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك بين مصر وسويسرا مع استمرار التعاون المثمر في العديد من الملفات.

وتم خلال اللقاء استعراض برامج الوزارة المختلفة والخدمات التي تقدمها إلى كافة شرائح المجتمع، وأعرب السفير عن سعادته بمناسبة خروج قانون الجمعيات الأهلية الجديد للنور وكونه جاء ملبياً لطموحات المجتمع المدني.

ووجه السفير الدعوة لوزيرة التضامن لحضور العيد الوطني لسويسرا، مؤكداً أهمية مشاركتها في هذا اليوم، كما أعرب عن اهتمام بلاده بدعم جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية حتى يتسنى لها لعب دوراً فاعلاً في ظل القانون الجديد.