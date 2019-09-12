شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبي تطلق من القاهرة مسابقة تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة 2020 التي تنظم برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة»، وذلك في إطار خطتها الترويجية في الدول التي تشمل منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

ونظم المجلس مؤتمرها صحفيا في القاهرة، الخميس، للإعلان عن تفاصيل المسابقة بحضور أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وطاهر دياب الأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة، وعلي السويدي نائب رئيس لجنة التسويق والفعاليات لجائزة الإمارات للطاقة، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الامارات في القاهرة والدكتور المهندس أحمد محمد مهينة وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة الهيئات، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات الأسبق ونقيب عام المهندسين. كما حضر المؤتمر كبار المسؤولين في قطاع الطاقة في الجمهورية المصرية وممثلون من الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المعنية بتقنيات الطاقة النظيفة.

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وتهدف الجائزة إلى استقطاب الأفراد والمراكز البحثية ومؤسسات القطاعين العام والخاص المبتكرين للمشاركة في الجائزة، كما ترمي إلى جذب أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول والممارسات والأعمال الرائدة المعنية بكفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز انتاج الطاقة المتجددة. وتعمل الجائزة ضمن فئاتها العشر بغرض على تكريم وتشجيع مختلف الاطراف المعنية على المضي قدماً في ابتكار وسائل وتقنيات جديدة في استخدام الطاقة النظيفة.

وأعرب أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة عن سعادته بالتواجد والترويج لجائزة الإمارات للطاقة في القاهرة لما تتمتع به من ريادة في مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما سيشكل قيمة مضافة للجائزة، قائلا أن الحكومة المصرية والعديد من الشركات والمؤسسات المصرية تقوم بتنفيذ برامج استدامة الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية. ومن خلال إطلاق الجائزة في القاهرة، فإننا نهدف إلى استقطاب الافراد من الشباب والجهات المبتكرة وعرض مشاريعهم المبتكرة التي تساهم بفعالية في تعزيز الاستدامة وصناعة مستقبل مستدام للأجيال القادمة«.

وأضاف: «تعد جائزة الإمارات للطاقة منصة رائدة يستعرض خلالها أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال استخدام الطاقة وترشيدها، وتشكل المشاركة ضمن فئات الجائزة فرصة كبيرة أمام مختلف الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الطاقة والبيئة المصرية، بالإضافة إلى كبرى الجامعات والمراكز البحثية لإبراز أحدث ابتكاراتهم أمام كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة».

وستمنح جائزة الإمارات للطاقة 2020 الجائزة لـ 10 فئات، هي جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (المشاريع الكبيرة) بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية (أكثر من 500 كيلوواط)، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (المشاريع الصغيرة) بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية (أقل من 500 كيلوواط)، وجائزة التعليم وبناء القدرات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة البحوث التطبيقية وتطوير المنتجات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة للابتكارات الشابة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، بالإضافة إلى جائزة تقدير خاصة.