شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية بالإسكندرية: إقامة سوق جديدة بدلاً من سوق «الحضرة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، في أول اجتماع له بعد اعادة تشكيلة لدورة 2019/2023، على تأسيس الغرفة لشركة مع القطاع الخاص لإقامة سوق جديد للخضر والفاكهة ومنطقة لوجستية بدلاً من سوق الحضرة، والذي أصبح لايستوعب النشاط التجاري.

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ويأتي قرار مجلس ادارة الغرفة على ضوء التعديلات الاخيرة على قانون الغرف التجارية، والتي سمحت للغرفة بإقامة شركات لتحقيق التنمية بالمحافظات، كما أعرب أعضاء المجلس استعداد الغرفة لانشاء بورصة سلعية للبضاعة الحاضرة بالمشاركة مع البنوك المختلفة.

وقرر المجلس عقد اولي اجتماعات «جسر التواصل» للدورة الجديدة لمجلس الادارة وذلك في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وهو اللقاء الذي يجمع بين المسئولين التنفيذيين بالوزارات المختلفة مع أعضاء الشعب التجارية من منتسبي الغرفة، لحل المشاكل التي تواجه الأنشطة التجارية المختلفة.

ومن المقرر أن تعقد الغرفة اجتماعًا موسعًا مع جهاز سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، مع أعضاء الغرفة، 26 سبتمبرالحالي، لبحث المشاكل التي تواجه القطاع التجاري خلال الفترة الماضية.