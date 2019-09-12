شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يلتقي رجال الجيش الثاني الميداني ويتفقد المجرى الملاحي لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجري الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة؛ للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.

وناقش رئيس الأركان عددا من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذ المهام المختلفة ومواجهة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كل المناطق المحيطة بقطاعات المسؤولية.

وعقب ذلك، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثاني الميداني، في إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كل المستويات.

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وألقى قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة، استعرض فيها مشاركة وحدات الجيش الثاني الميداني في تنفيذ الالتزامات التدريبية المخططة والقضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، مؤكدا جاهزية واستعداد مقاتلي الجيش الثاني الميداني لتنفيذ المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

وبدأ الفريق محمد فريد اللقاء بالوقوف حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها، ونقل لمقاتلي الجيش الثاني الميداني تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ لدورهم البطولي في حماية مقدرات الوطن، مشيدا بما تحقق من نجاحات في تطهير سيناء من الإرهاب البغيض.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع الضباط استمع خلاله لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، مؤكدًا ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسؤولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم؛ ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة واقتدار.

كما قام الفريق محمد فريد بتكريم عدد من المتميزين من رجال الجيش الثاني الميداني؛ تقديرا لأدائهم لمهامهم بتفان وإخلاص خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.