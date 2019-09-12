شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلح بين عائلات بالسمطا في قنا.. والأهالي يتعهدون بعدم تجدد الخلافات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية السمطا بدشنا في محافظة قنا، تحت إشراف العميد محمود أبوزيد صقر، مأمور مركز دشنا، عقد صلح بين عائلتي هاشم وأحمد من جانب وزيدان وعطا من الجانب الآخر، بعد خلافات وقعت بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي إثر اصطدام دراجة نارية بطفل من عائلة زيدان، وحالت الجهود الشعبية والأمنية دون تفاقم الأزمة.

وحضر الصلح العشرات من أهالي القرية بينهم سيد فؤاد أبوزيد، البرلماني السابق، ومحمد عبدالعاطي عمدة القرية، ومحمد عبدالعزيز، شيخ البلد.

وقال سيد أبوزيد خلال الصلح، إن القرية بحاجة لاتحاد الجميع، والتطلع نحو المستقبل، لافتًا إلى أن الجهود يجب أن تتوحد للقضاء على الأمية والاهتمام بتوافر الخدمات بالقرية. وقرأ الجميع الفاتحة وتعهدوا بعدم تجدد الخلافات مرة أخرى.