شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: نؤمن بأهمية الوحدة بين الكنائس في مصر والشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الخميس، الأمين العام للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة، أ. ميرا جورج نعيمة، وأ. أيمن كرم، الأمين المشارك للاتحاد، بحضور القس أرنست، نادي رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلي.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال اللقاء: «إننا نؤمن بأهمية الوحدة بين الكنائس، ونهدف دائمًا إلى دعم كل ما يحقق بناء وتعزيز روح العيش المشترك بسلام ومحبة في مصر والشرق الأوسط».

وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل، الأربعاء، الأمين العام للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة، أ. ميرا جورج نعيمة، وأ. أيمن كرم الأمين المشارك للاتحاد، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.