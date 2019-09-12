شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تطوير 45 منطقة عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة، إنه تمت مخاطبة صندوق تطوير العشوائيات للتنسيق وتدبير الإعتمادات المالية اللازمة، لتطوير عدد 45 منطقة عشوائية غير مخططة بنطاق سبعة مراكز وهى دمنهور والمحمودية وبدر وحوش عيسى ووادي النطرون وكفر الدوار ورشيد.

وأشار المحافظ لافتقار تلك المناطق للمرافق والخدمات الأساسية من مياة وكهرباء وصرف صحي ورصف وغاز طبيعي، وأن ذلك يأتى في إطار الجهود المبذولة من المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم وتوفير حياة كريمة لهم، تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت المهندسة منال عبدالمنعم، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من عمل الدراسات اللازمة لعملية التطوير بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتحديد احتياجات تلك المناطق من الخدمات الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال التطوير.