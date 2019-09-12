شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته للولايات المتحدة.. وفد «خطة النواب» يلتقي ممثلي البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، 3 لقاءات خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، مع ممثلي شراكة الموازنة الدولية، ومعهد السياسة المالية والبنك الدولي.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية للبرامج والأداء بـ«الخطة والموازنة»، إن أول اجتماع عقدته اللجنة ناقش موضوع مؤشر الموازنة المفتوحة، وتطرق إلى تفاصيل شفافية الموازنة، وأن ترتيب مصر هو الـ41 في شفافية الموازنة، وتناول الحديث حول المسؤول عن تقييم شفافية الموازنة، حيث تقيمها جهة غير حكومية، وتطرق الحديث أيضا إلى موازنة البرامج والأداء وكيف يمكن أن تساعد في شفافية الموازنة.

وأضافت «نبيل»، في بيان لها، الخميس، أن ثاني الاجتماعات الذي عقد، مساء أمس الأول، تناول الشراكة الدولية للموازنة، والنظام الأمريكي في الموازنة، وكيفية إعدادها، والفرق بين النظام الفيدرالي والمحلي، ومن يضع الموازنة.

وأشارت إلى أن لقاء ممثلي البنك الدولي، تناول آخر التطورات فيما يخص موازنة البرامج والأداء وعلاقة البنك الدولي بمصر، وأهداف التنمية المستدامة والبرامج والأداء والحوكمة، وأشارت إلى أن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموزانة، عرض ما وصلت إليه مصر في موازنة البرامج والأداء وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

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ولفتت إلى أن روبرت بيتشل، كبير أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي، أكد أنه يعمل مع مصر منذ عام 2006، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يلتقى فيها بوفد برلماني، وهو أمر هام جدا.

وذكرت رئيس اللجنة الفرعية للبرامج والأداء أن الوفد التقى بموفد مصر لدى البنك الدولى، والذي أكد على أهمية الزيارة، لفهم طبيعة الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمصر، مشيرا إلى أن البنك الدولي كان أول مؤسسة ساندت مصر في 2013، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد دائما بالعلاقة بين مصر والبنك.

ولفتت إلى أن اللقاء تناول أكثر الأمور التي واجهها البنك الدولي صعوبة في عدة دول، وهي مشكلة تشابك البرامج بين الوزارات، وأضافت أنها أوضحت لممثلي البنك أن «الخطة والموازنة» طلبت بالفعل من وزارة التخطيط أن تضع الخطط بداية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وخطة مصر 2030 والبرامج الفرعية لبرنامج الحكومة، موضحة أن وزارة التخطيط هي من يجب أن يقوم بتقسيم هذه المسؤوليات على الوزارات، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بتنفذ هذا الأمر، ونظرا لصعوبته طلبت اللجنة التعاون مع البنك الدولي في هذا الأمر.

وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلى مرحلة المستويات المختلفة الخاصة بالبرامج والأداء، وما المرحلة التي ستصل إليها مصر، وأنها تحتاج إلى دعم البنك الدولي في هذا الأمر، مطالبة بأن يكون هناك تواصل بين اللجنة والبنك الدولي في هذا الأمر، ولفتت إلى أن الدكتور حسين عيسى أوضح أن اللجنة ستقرر بعد عودة الوفد إلى أي مرحلة سنصل في تطبيق موازنة البرامج والأداء، مؤكدة أنها طالبت بتعاون البنك الدولي في هذا الأمر حتي يتم تحديد إلى مدى سنصل بدقة.

ويرأس الوفد المصري، الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر، والنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير، ومحمد الجبالي، ومحمد الشهاوي، وميرفت ألكسان، وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ويرافقه قيادات من وزارتي المالية والتخطيط.

"خطة النواب" تلتقى ممثلي البنك الدولى في أمريكا

"خطة النواب" تلتقى ممثلي البنك الدولى في أمريكا

"خطة النواب" تلتقى ممثلي البنك الدولى في أمريكا