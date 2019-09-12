شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي ووزير الداخلية يفتتحان مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بـ«العاشر من رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، مركز تأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة، الذي أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وقام رئيس الوزراء والحضور، بجولة في أرجاء المركز، استمعوا خلالها إلى شرح حول دور المركز وإمكانياته في خدمة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تمت اﻻشارة إلى أن هذا المركز يعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، عربيًا وأفريقيًا، نفذته وزارة الداخلية على مساحة 24 ألف م2، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70% من المساحة الكلية، وتم التنفيذ خلال فترة زمنية لم تتجاوز الأشهر الأربعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإهتمام بالخدمات المقدمة لذوى الإحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في المجتمع، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعى للوزارة.

وتفقد رئيس الوزراء والحضور خلال الجولة منطقة العيادات، المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للتشخيص والعلاج، وقسم العلاج المائي، وصالة الألعاب الرياضية، وتمت الإشارة إلى أن المركز يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الإحتياجات الخاصة، تم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، وتتضمن تلك المنظومة اتاحة الورش المخصصة لتنمية مهاراتهم اليدوية، وكذا غرف أخرى للفنون والموسيقى والحاسب الآلي، والمجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات، هذا باﻻضافة إلى عدد من المناطق التي تم تخصيصها للألعاب وفق الإشتراطات المعدة خصيصاً لذوى الإحتياجات الخاصة.

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كما تفقد رئيس الوزراء الغرف المخصصة لاستضافة ذوى الإحتياجات الخاصة وذويهم، والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى، وتحاور رئيس الوزراء خلال جولته مع عدد من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، أثناء استخدامهم لمجموعة من الأدوات والأجهزة المتاحة داخل المركز، مؤكداً اهتمام الدولة بكافة اجهزتها بالعمل على دمج هؤﻻء اﻻشخاص كعناصر فاعلة داخل المجتمع.

كما تحاور الدكتور مصطفى مدبولى مع الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين عزفوا مقطوعة موسيقية، وهنأهم على افتتاح المركز، وأشاد بما يملكونه من مواهب فنية.

وفى ختام الجولة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما شاهده في أرجاء المركز من امكانيات يتم تسخيرها لتأهيل اﻻشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وما يتم من جهد متميز يسعى لدمج هؤﻻء اﻻشخاص من أصحاب الهمم في المجتمع.

واشار رئيس الوزراء إلى انه بافتتاح هذا المركز المهم، حققت مصر حلما بإمتلاك واحداً من أكبر المراكز التأهيلية لذوى الإحتياجات الخاصة، يتم إدارته بالطرق الذكية وإستخدام التكنولوجيا الحديثة، ليعبر عن إرادة حقيقية للدولة المصرية وقيادتها في خدمة أبناء الوطن من اصحاب الهمم.

وكلف رئيس الوزراء رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بتطوير واجهات العمارات المحيطة بالمركز، لتظهر في صورة حضارية، كما استجاب لطلب وزير الداخلية بتوفير قطعة أرض ملاصقة للمركز لإنشاء مستشفى للشرطة، موجها بالتنسيق مع وزير الاسكان، لتخصيص قطعة الأرض.