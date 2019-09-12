شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مصر طلبت رسمياً من «إيرباص وبوينج» المشاركة في تصنيع الطائرات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر رفيعة بوزارة الطيران المدني، إن أهم الملفات التي ناقشتها قيادات الوزارة بشكل رسمي، مع فيليبي بالدوتشي الرئيس التنفيذي في «إيرباص كندا»، وفؤاد عطار رئيس الطائرات التجارية لشركة «إيرباص» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على هامش الاحتفالية التي نظمتها شركة مصر للطيران، بمناسبة استلام الطائرة الأولي من طراز «إيرباص A220-300» من الصفقة التي تضم 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا حتى يونيو عام ٢٠٢٠، هو إمكانية قيام شركة إيرباص بإنشاء مصنع لها بمصر أو اعتمادها على المصانع المصرية من القطاع العام والخاص، لتصنيع أجزاء من الطائرات الإيرباص خاصة وأن مصر شريك تاريخي للشركة الأوروبية ونجحت في الحصول على العديد من الشهادات العالمية في مجال عمل صيانة هذه الطائرات بمختلف طرازاتها، كما أنها سوق واعد ولن تبقي للأبد مستهلك بنسبة 100%.

وأوضحت المصادر لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن بالدوتشي وعطار وعداً برفع رغبة مصر للقيادة العليا بالشركة، كما تم رفع الرغبة أيضا لشركة بوينج العالمية لصناعة الطائرات، أثناء تسلم الطائرة السادسة من طراز «الدريملاينر»، مشيراً إلى أن هناك دول كثيرة حول العالم، تشارك في تصنيع أجزاء من الطائرات مثل تركيا واليابان وإيطاليا وماليزيا، كما أن العالم خلال العقدين المقبلين سيحتاج إلى أكثر من 22 ألف طائرة جديدة بمختلف الطرازات، لأن هناك إقبال كبير من المسافرين على السفر جواً، وأنه بالنظر إلى مبيعات شركات الطيران خلال العام الماضي، يتضح أنها باعت 4.5 مليار تذكرة طيران في أنحاء العالم، أي أن نصف سكان العالم قاموا بالرحلات الجوية في عام 2018 لذا فإن التوسع في صناعة الطائرات سيحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة والي كافة الخبرات العالمية، كما أن الغرب لا يرغب في أن تظهر أي طائرة غير غربية الصنع.

من جانبه، قال المهندس طارق محمود، كبير مديري الهندسة التحليلية وتصميم الهياكل بشركة بوينج العالمية عملاق صناعة الطائرات، أنه آن الأوان في مصر أن تبدأ فعلياً في صناعة الطائرات، أو على الأقل تبدأ بالصناعات البسيطة الخاصة بالطائرة مثل المسامير والكراسي، والميتال والزجاج، وعدد كبير من أجزاء هذه الطائرات، كمرحلة أولي وفي المرحلة التالية تقوم بتجميع طائرة من 6 لـ20 راكبًا، وهذا الأمر ليس صعبًا، ومصر بها شباب قادرون على هذا، هو أمر سيوفر للدولة دخلًا كبيرًا، ويساعد على تقوية الاقتصاد المصري، وعلي سبيل المثال أمريكا عندما بدأت في تصنيع الطائرات للتنقل الداخلي بين مدنها، ساعدت هذه الخطوة في تنمية الصناعات الصغيرة مثل المسامير والميتال الصغيرة، الأمر الذي كان سببًا في تقوية الاقتصاد الأمريكي، وكذلك تركيا التي كان ترتيبها رقم 64 في العالم اقتصاديًا، وطالبت منذ 12 عامًا من أمريكا أن تشتري من 40 لـ50 طائرة مقابل تعليمهم طريقة تعليم تصنيع كراسي الطائرات، لأن الكراسي التي يتم تصنيعها في الطائرة مختلفة عن الكراسي العادية وتم تعليم الأتراك خلال 3 سنوات وأصبحت تركيا تصنع كل التصميمات الداخلية للكابينة وبجودة عالية جدًا، واليوم أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا يطالبون الكراسي المصنوعة في تركيا.