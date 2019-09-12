شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن نتيجة ترشيحات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج ترشيحات الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠، مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للذين تم ترشيحهم في مناطق بعيدة عن مناطقهم الجغرافية الأولى اعتبارا من السبت المقبل وحتى الاثنين.

وقال عبدالغفار، إنه في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم السبت الموافق ١٧ أغسطس الماضي حتى نهاية أغسطس، وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن إجمالى عدد المتقدمين (197146) طالب وطالبة على موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، فيما بلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالبا وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

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وأضاف أنه تم توزيع ٢٠ ألفا و٢١٥ طالبا على كليات جامعية، و١٧٠ ألفا و٩٤٤ على معاهد عليا تابعة للوزارة، فيما استنفذ عدد (5987) طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين اعتبارا من الجمعة.

وأشار عبدالغفار إلى أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتي يوم الاثنين ١٦ سبتمبر، للتحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي، أن التحويلات هي التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقرر، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، وبشرط استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات)، على أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

ولفت إلى أن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ولا توجد تحويلات ورقية، وأنه في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.