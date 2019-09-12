شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتسلم رسالة من رئيس جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير سلم الرئيس رسالة من نظيره الجيبوتي تتعلق بالعلاقات الثنائية وأطر التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي. وأضاف «راضي» أن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يرتقي لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

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