شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: أفريقيا تستورد 10 ملايين طن أرز سنويًا رغم وفرة المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن «أفريقيا تستهلك أكثر من 30 مليون طن أرز سنويا، والانتاج لا يتجاوز 20 مليون طن، لذلك تضطر إلى استيراد أكثر من 10 مليون طن سنويا، على الرغم من وجود مساحات شاسعة قابلة لزراعة الأرز ووفرة المياه في مناطق كثيرة إلا أنها لم تستغل».

وأضاف «أبوستيت»، في كلمته خلال ترأسه الجلسة الختامية للاجتماع التشاوري الحادى عشر لمركز الأرز الأفريقى بمشاركة 50 خبيرا زراعيا من 27 دولة أفريقية ورؤساء مراكز البحوث الزراعية في الدول الأعضاء بمركز الأرز الإفريقي، أن «البرنامج القومي لبحوث الأرز في مصر حقق نجاحات كبيرة باستنباط مجموعة كبيرة من أصناف الأرز الحديثة مبكرة النضج عالية الإنتاجية أدت إلى تحقيق أعلى إنتاجية لوحدة المساحة على مستوى العالم بمتوسط 10 طن للهكتار»، موضحا أن «إنشاء برنامج الأرز الهجين في مصر ساهم في نشر الهجن على نطاق تجارى منذ عام 2005».

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وأشار الوزير إلى أنه على مدى عقود طويلة كان هناك تعاونا بين مركز البحوث الزراعية، ومنظمة الجايكا اليابانية، لعمل برامج تدريب للباحثين والمتخصصين الأفارقة بمركز بحوث الأرز والتدريب ضمن خطط مصر للنهوض بمحصول الأرز وزيادة إنتاجيته لتلبية زيادة الطلب على الأرز في السوق المحلية وعمل برامج بحثية لاستنباط أصناف أقل استهلاكا للمياه من نظيرتها التقليدية.

اجتماع وزير الزراعة

اجتماع وزير الزراعة

وأوضح أن هناك تعاونا بحثيا بين مصر والدول الأفريقية كأحد أدوات دعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية، موضحا أن مصر أنشأت 9 مزارع نموذجية مشتركة مع الدول الأفريقية لنقل التكنولوجيا والخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكدا أن «الأرز يعتبر محصول استراتيجي لمصر ومعظم الدول الأفريقية ويساعد على التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للمزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للشعوب إذا تم القيام بالاستثمارات اللازمة بشكل صحيح».

وأكد «أبوستيت» أهمية هذا الاجتماع الأفريقي في الوقت الذي يعقد فيه لبحث ومناقشة المشكلات ذات الاهتمام المشترك مع مركز الأرز والدول الأفريقية الأعضاء، مرحبا بالضيوف من الدول الأفريقية الشقيقة وبرئيس مركز الأرز الأفريقى الدولي، الدكتور هارولد ماكولاى، وبرئيس معهد بحوث الأرز الدولى بالفلبين، وجميع الباحثين من مركز الأرز الأفريقي والذين حرصوا على حضور هذا الاجتماع الهام في مصر.

كما نقل الوزير ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركين في المؤتمر، مؤكدا حرص مصر على المشاركة بفاعلية في حل كثير من المشاكل التي تواجه الدول الأفريقية الشقيقة من غذاء وصحة وتعليم.