ضبط شخصين لقيامهما بسرقة أجهزة "بلاي ستيشن" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال قسم شرطة السيدة زينب من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة أجهزة ألعاب "بلاي ستيشن" بالقاهرة وإعادة المسروقات.

تبلغ للمقدم أحمد سعيد راغب، رئيس مباحث السيدة زينب، من صاحب محل أجهزة ألعاب إلكترونية بلاي ستيشن كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر باب المحل ملكه وسرقة عدد 3 أجهزة بلاي ستيشن من داخل المحل.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد علاء بشندي، مدير العمليات، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان خالد جبر ومهند خليل، معاونا مباحث القسم، من ضبطهما وبمواجهتهما أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، والعميد عمرو محسب، مفتش مباحث فرقة الغرب، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما حسن النية عامل مقيم دائرة القسم باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب، والعميد محمد مصطفى، مأمور قسم السيدة زينب، إلى النيابة العامة.