بعد تعيين نائب جديد.. كيف سيقضي نبيل صادق 5 سنوات عمل قبل المعاش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا، خلفًا للمستشار نبيل صادق، البالغ مع العمر 65 عاما. يبقى أمام الأخير خياران لقضاء الخمس سنوات المتبقية له قبل إحالته للمعاش.

ويمكن للمستشار "صادق"، أن يطلب العودة للعمل في القضاء، لعدم وصوله السن القانوني للتقاعد، وما يزال أمامه 5 سنوات حتى إحالته للمعاش، بحسب قانون السلطة القضائية.

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ونصت المادة 119 من قانون السلطة القضائية على أنه: "للنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء، وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية".

وينص القانون على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.

المستشار نبيل صادق عُين نائبًا عاما في سبتمبر 2015، بعد 39 سنة من العمل داخل السلك القضائي، فكانت آخر مناصبه العمل قاضيا بمحكمة التمييز القطرية لمدة 6 سنوات، ونائب رئيس محكمة النقض بإحدى الدوائر التجارية، إضافة إلى توليه رئاسة مكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض، ومثّل المحكمة في عدة محافل دولية.