ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 6 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب للبحث عن الآثار بأحد المنازل بمصر القديمة.

وردت معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بمنطقة السادات بدائرة القسم.

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وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف العقار وضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار "ملك أحدهم" وعُثر بداخله على حفرة قطرها 10 متر وأدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.