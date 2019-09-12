سقوط نصاب الوظائف الحكومية الوهمية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية، أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تعيين ذويهم ببعض الجهات الحكومية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بلاغًا من إحدى السيدات وفني بإحدى المستشفيات، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالحصول منهما على مبالغ مالية بلغت إجماليها 85.000 جنيه، مقابل تعيين ذويهم بوظائف حكومية بزعم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بالمسؤولين بتلك الجهات، إلا أنه لم يف بما وعد به، وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

أكدت التحريات صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص بالمعاش، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.