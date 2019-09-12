بعد تعيين المستشار "الصاوي".. تعرف على صلاحيات النائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

عيَّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا جديدًا ولمدة 4 سنوات خلفًا للمستشار نبيل صادق المنتهية ولايته.

وجاء تعيين المستشار "الصاوي" بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي حسبما تنص المادة مادة 189/ الفقرة الثانية على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

ويستعرض "الخليج 365" صلاحيات النائب العام في الدستور والقانون المصري:

توضح المادة 189 من الدستور المصري أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

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وتعد النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة 21 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972.

وأجازت المادة للنائب العام تكليف معاونو النيابة بالتحقيق في القضايا بأكملها، وفق المادة 22.

وذكرت المادة 26 أن رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.

تجدر الإشارة إلى أن النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي تنتهي ولايته في سبتمبر 2023.