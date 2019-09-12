مدبولي يفتتح مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وأجرى رئيس الوزراء والحضور، جولة في أرجاء المركز، استمعوا خلالها إلى شرح حول دور المركز وإمكانياته في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرت الإشارة إلى أن المركز يعد من أكبر مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عربيًا وأفريقيًا، نفذته وزارة الداخلية على مساحة 24 ألف م2، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70% من المساحة الكلية، وتم التنفيذ خلال فترة زمنية لم تتجاوز الأشهر الأربعة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في المجتمع، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي للوزارة.

وتفقد رئيس الوزراء والحضور خلال الجولة منطقة العيادات، المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للتشخيص والعلاج، وقسم العلاج المائي، وصالة الألعاب الرياضية، وتمت الإشارة إلى أن المركز يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، تم فيها مراعاة كل المعايير العالمية، وتتضمن تلك المنظومة إتاحة الورش المخصصة لتنمية مهاراتهم اليدوية، وكذا غرف أخرى للفنون والموسيقى والحاسب الآلي، والمجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات، هذا بالإضافة إلى عدد من المناطق التي تم تخصيصها للألعاب وفق الاشتراطات المعدة خصيصًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد رئيس الوزراء الغرف المخصصة لاستضافة ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى، وتحاور رئيس الوزراء خلال جولته مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء استخدامهم لمجموعة من الأدوات والأجهزة المتاحة داخل المركز، مؤكدًا اهتمام الدولة بكل أجهزتها بالعمل على دمج هؤﻻء كعناصر فاعلة داخل المجتمع.

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كما تحاور الدكتور مصطفى مدبولي، مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين عزفوا مقطوعة موسيقية، وهنأهم على افتتاح المركز، وأشاد بما يملكونه من مواهب فنية.

وفي ختام الجولة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما شاهده في أرجاء المركز من امكانيات يتم تسخيرها لتأهيل اﻻشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وما يتم من جهد متميز يسعى لدمج هؤﻻء اﻻشخاص من أصحاب الهمم في المجتمع.

واشار رئيس الوزراء الى انه بافتتاح هذا المركز المهم، حققت مصر حلما بإمتلاك واحداً من أكبر المراكز التأهيلية لذوى الإحتياجات الخاصة، يتم إدارته بالطرق الذكية وإستخدام التكنولوجيا الحديثة، ليعبر عن إرادة حقيقية للدولة المصرية وقيادتها في خدمة أبناء الوطن من أصحاب الهمم.

وكلف رئيس الوزراء رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بتطوير واجهات العمارات المحيطة بالمركز، لتظهر في صورة حضارية، كما استجاب لطلب وزير الداخلية بتوفير قطعة أرض ملاصقة للمركز لإنشاء مستشفي للشرطة، موجها بالتنسيق مع وزير الاسكان، لتخصيص قطعة الأرض.