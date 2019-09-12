إعادة الألوان لأصلها.. الآثار: 194 مليون جنيه لترميم قصر محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمد حسام الدين:

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التكلفة الإجمالية لمشروع ترميم وتطوير قصر محمد علي بشبرا الخيمة، حوالي ١٩٤ مليون جنيه، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم إنفاق حوالي 155 مليون جنيه، وتم ترميم مبنى كشك الفسقية، ومبنى كشك الجبلاية ب 39 مليون جنيه.

وأشار وزيري - فى تصريح اليوم - إلى أنه من المقرر افتتاح مبنى كشك الجبلاية في نوفمبر القادم، بينما سيتم استكمال أعمال ترميم مبنى كشك الفسقية ليكون جاهزا للافتتاح فى يونيو 2020، موضحا أن أعمال التطوير ستمتد للمنطقة المحيطة بالقصر أيضا.

وأوضح أن القصر تم تصميمه بطراز معماري يجمع بين العناصر الإسلامية والأوروبية بمساحة تصل إلى 59 فدانا، لافتا الى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى أعمال الترميم، ومن المقرر إقامة مرسى سياحي للبواخر السياحية حتى يمكن للسائحين زيارة القصر عن طريق الرحلات النيلية.

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من جانبه.. قال الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام ترميم القصر، إنه تم عمل توثيق فوتوغرافي للقصر قبل وبعد بدء عملية الترميم، بالإضافة إلى أخذ عينات من اللون الأصلى للحفاظ على الصبغة الأثرية للقصر .

وأضاف أنه تم عمل طبقة بطانة بنفس ألوان درجة التشطيب، و طبقة دهان نهائية بدرجة مماثلة للأصل الأثري، وتم توثيق كل القطع الخشبية فوتوغرافيا، قبل نزعها، وتم إجراء التنظيف الميكانيكي قبل عملية الترميم، وإزالة الأتربة والاتساخات المتراكمة.

يذكر أن متحف قصر محمد علي بشبرا الخيمة مغلق منذ عام 2012، نظرا للحالة المتردية التي وصل إليها المبنى، كما حدث له أضرار بالغة جراء الحادث الإرهابي الذي تعرض له مبنى الأمن القومي خلال عام 2015.

والقصر شيده محمد على باشا الكبير مؤسس الأسرة العلوية بين أعوام 1223 و 1237 هـ / 1808 و 1821 م، بغرض السكن وإقامة الاحتفالات الخاصة به.

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