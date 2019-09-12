"قومي حقوق الإنسان" يزور السجون وينظم مؤتمرًا إقليميًا لمناهضة التعذيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الثالث والسبعون بتشكيله السادس، أمس الأربعاء، برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، وحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس.

وقال المجلس في بيان، اليوم الخميس، إن الاجتماع ناقش واستعرض عددًا من الملفات المتعلقه بإستراتيجية عمله وخطته التنفيذية للعام الجاري.

ووافق المجلس، على تنظيم مؤتمر إقليمي حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية يومي 8 و9 أكتوبر 2019 بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة لمناقشة الاحتياجات التشريعية والمؤسساتية للتصدي لظاهرة التعذيب من خلال (الفجوات والتحديات التي تواجه جهود مناهضة التعذيب

- مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتبني أفضل الممارسات

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- فاعلية التدابير الإدارية والمؤسساتية لمناهضةالتعذيب -

المساءلة والمحاسبة عن جرائم التعذيب "نماذج وفرص" -

المؤسسات والآليات المختصة بالوقاية من التعذيب).

​كما وافق المجلس على استئناف برنامج زيارات السجون ومراكز الاحتجاز خلال الشهر الجاري، حيث أن المجلس تواصل مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لاستئناف برنامج زيارة السجون وأقسام الشرطة بجميع المحافظات، للوقوف على الأوضاع الصحية والمعيشية للسجناء، والتأكد من مدى توافر الشروط التي ينص عليها القانون واللوائح المنظمة لرعاية المسجونين.