برلماني: أول ضربة لمواجهة الإدمان بالجامعات تبدأ من "القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وصف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، افتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي أول مقر لمتطوعي صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية داخل جامعة القاهرة بمنارة للوقاية وتوعية الشباب.

ووجه "مسعود" في بيان اليوم، تحية لوزيرة التضامن، لتأكيدها أن هذا المقر سيتمتع بالأنشطة التفاعلية غير التقليدية لتبصير الطلاب بمشكلة المخدرات وسيكون مشارك مع الشباب بشكل شهري أحد الرموز المؤثرة علي الشباب للمشاركة في نشاط هذا المقر.

وأشاد بدور جامعة القاهرة الكبير بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والذي نجح في قيادة الجامعة العريقة والوصول بها إلى العالمية بعد المراكز المتقدمة التي حققتها واحتلت بها مكانة تعليمية مرموقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

كما أشاد بافتتاح أول مقر للصندوق بجامعة القاهرة لتنطلق ضربة البداية لمواجهة الإدمان داخل الجامعات من داخل جامعة القاهرة معلنا ثقته التامة في قدرة الدكتور محمد عثمان الخشت على تفعيل هذا المقر ونجاحه في تحقيق جميع أهدافه.​