أخبار مصر | ارتفاع نسبة التسجيل الإلكتروني بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لـ53٪

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع نسبة التسجيل الإلكتروني بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لـ53٪ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نسبة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد وصلت لنسبة 53% وفي تزايد مستمر، مشددا على حرص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة على الوصول لجميع المواطنين أينما كانوا في المرحلة الأولى من المشروع لضمان شمول المنظومة الجديدة لكل المنتفعين.

وكما أكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، على أنه تم تسجيل 487485 ألف مواطن بالمنظومة وفتح أكثر من 149724 ألف ملف عائلي إلكتروني لتصل نسبة التسجيل إلى حوالي 53% من المستهدف تسجيله وهم 920000 ألف مواطن من أبناء محافظة بورسعيد.

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وأشار، إلى أن النسبة في ارتفاع مستمر نظرا لجهود المنظومة لتغطية كل المنتفعين في المرحلة الأولى.

ولفت السبكي، إلى أن التسجيل تم من خلال 25 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، أحدثهم وحدة جنوب البترول التي تم افتتاحها الأسبوع الماضي بحي الضواحي والمتسهدف منها تغطية 5000 أسرة في نطاق التغطية الخاص بها، كما تم افتتاح أيضاُ مركز صحة أسرة قبضايا ومركز صحة أسرة تعاونيات الزهور بحي الزهور وكل مركز منهم المتسهدف منه تغطية 10000 أسرة.

وأشار مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن المنظومة لم تكتفي بالتسجيل داخل الوحدات والمراكز بل كانت حريصة على الوصول لكل المنتفعين أينما كانوا، وهو ما يتم من خلال حملات التوعية بتخصيص فرق ميدانية للإنتشار في جميع أنحاء محافظة بورسعيد مع التركيز على المناطق ذات الطابع الريفي مثل قرى حي الجنوب لتوزيع استمارات ورقية للتسجيل وفتح الملف العائلي من خلال مبادرة "سجل في مكانك" وأيضاً توفير سيارات لنقل كبار السن و خيام ثابتة للتسجيل بالأماكن المزدحمة، وهو ما أدى للنجاح في الوصول لأكثر من 32000 ألف مواطن خلال 3 أسابيع وجاري زيادة معدلات الوصول.