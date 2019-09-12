أخبار مصر | سيلفيا نبيل: وفد البرلمان المصري طلب تعاون البنك الدولي في موازنة البرامج والأداء.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلفيا نبيل: وفد البرلمان المصري طلب تعاون البنك الدولي في موازنة البرامج والأداء.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن وفد خطة البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسي عقد ثلاثة لقاءات هامة، مع ممثلي "شراكة الموازنة الدولية"، ومعهد السياسة المالية والبنك الدولي.

وأضافت "نبيل" أن أول اجتماع عقدته اللجنة ناقش موضوع "مؤشر الموازنة المفتوحة"، وتطرق إلى تفاصيل شفافية الموازنة، وأن مصر رقم 41 في شفافية الموازنة، كما تطرق الحديث حول المسئول عن تقييم شفافية الموازنة، حيث تقيمها جهة غير حكومية، كما تطرق الحديث حول موازنة البرامج والأداء وكيف يمكن أن تساعد في شفافية الموازنة.

وتابعت نبيل "ثاني الاجتماعات تكلم عن الشراكة الدولية للموازنة، والنظام الأمريكي في الموازنة، وكيفية إعدادها، والفرق بين النظام الفيدرالي والمحلي، ومن يضع الموازنة.

وأوضحت رئيس اللجنة الفرعية أن ثالث اجتماعات اللجنة كان أهم الاجتماعات، حيث التقى الوفد ممثلي البنك الدولي، وتناول آخر التطورات فيما يخص موازنة البرامج والأداء وعلاقة البنك الدولي بمصر، وأهداف التنمية المستدامة والبرامج والأداء والحوكمة، مشيرة إلى أن الدكتور حسين عيسى عرض ما الذي وصلنا إليه في موازنة البرامج والأداء وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

Advertisements