شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الدنماركية المصرية للحوار تشارك بمعرض تشبيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك المبادرة الدنماركية المصرية للحوار هذا العام بمعرض برنامج «تشبيك»، المقرر إقامته، اليوم الخميس، في الـ6 مساءً بقاعة باسيلي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

تتعاون المبادرة هذا العام مع برنامج تشبيك من خلال المشاركة في معرض البرنامج، بهدف تقديم مسار الاستدامة، الذي ستطلقه المبادرة الدنماركية المصرية للحوار قريبًا، بما يتماشى مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الإدارة الرشيدة والاستدامة، وإرساء أسس الاستدامة والبيئة من خلال الاجتماع مع الجهات الفاعلة والشركاء المعنيين بمصر.

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برنامج «تشبيك»، يحمل هذا العام شعار«تصرف بمسؤولية، وفكر باستدامة»، وتهدف النسخة الثانية من البرنامج، هذا العام، إلى إشراك مجموعة من 100 طالب جامعي في دورة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى جلسات تركز على توفير المعرفة والمفاهيم في مجال حل النزاعات والتفكير السلمي.

الهدف من البرنامج هو تزويد الشباب المصري بشكل أفضل للتفكير بشكل استراتيجي ونقدي، واستخدام الأساليب الفعالة لبناء السلام داخل مجتمعاتهم، وحل النزاعات في محيطهم من خلال وسائل غير عنيفة في مواقفهم اليومية وأسلوب حياتهم.

تنظم برنامج «تشبيك» الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع معهد الولايات المتحدة للسلام، بالاضافة إلى ممثلين من مختلف المنظمات غير الحكومية والمبادرات غير الهادفة للربح والمراكز الثقافية.