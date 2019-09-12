شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ضبط وإعدام 229 طناً و971 كجم أغذية فاسدة بـ4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 229 طناً و971 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بـ4 محافظات، خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكدة عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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وأشار الدكتور علاء عيد، مستشار الوزيرة للشؤون الوقائية المتوطنة، إلى أنه تم إعدام 665 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 229 طناً و306 كجم أغذية مجهولة المصدر، و6790 لتر عصائر وزيوت متغيرة في خواصها الطبيعية للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، حيث تم سحب 73عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها.

وذكر «عيد» أن الحملات قامت بالمرور على 14 منشأة غذائية بمحافظات القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والقليوبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيراً إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 7 منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 147 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، مشدة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، لافتا إلى تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالمصانع، أو سلاسل السوبر ماركت، وأيضاً المطاعم والكافتيريات، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.