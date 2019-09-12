شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال ترميم قصر محمد علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل، قبل قليل، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، يرافقه الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، قصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال ترميم القصر لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمام السياح من جديد.

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وتفقد محافظ القليوبية أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة عدة مرات للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال والمسند تطويره للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية.

وتفقد المحافظ أجنحة ومشتملات القصر، الذي يعد تحفة معمارية كبيرة يجب استغلالها سياحيا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، ويعد أحد أهم المناطق الأثرية في المحافظة، وتابع أعمال الترميم والتي اشتملت على ترميم العناصر الرخامية الجاري تنظيفها ميكانيكا وكميائيا وعمل كمادات الامونيا والبنتونيت والكمادات الورقية اللازمة لتظيفها، كما شاهد أعمال ترميم الأسقف المزخرفة وإزالة طبقات العزل القديمة لتأخذ الطابع الأثري التي كانت عليه.

وقال رئيس مدينة شبرا الخيمة إن القصر يعد تحفة معمارية كبيرة تسعى الدولة والمحافظة لاستغلالها سياحيًا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، ويعد القصر أحد أهم المناطق الأثرية فى المحافظة، مشيرًا إلى أنه جار ترميم العناصر الرخامية ميكانيكيًا وكميائيًا وعمل كمادات الأمونيا والبنتونيت والكمادات الورقية اللازمة لتنظيفها، إلى جانب أعمال ترميم الأسقف المزخرفة وإزالة طبقات العزل القديمة لتأخذ الطابع الأثرى الذى كانت عليه.