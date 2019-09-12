شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع أمين جائزة خليفة الدولية للنخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الخميس، الدكتور عبدالوهاب زايد، المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، وعهد كركوتى، مسؤول العلاقات العامة بالجائزة، وذلك بحضور كل من الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأكد «شعراوى» اهتمام القيادة السياسية والدولة بزراعة النخيل وانتاج التمور، والتى يمكن أن تكون قاطرة للتنمية في عدد من المحافظات، مع توفير فرص عمل جديدة في هذا المجال لأبنائها وعلى رأسها محافظات مطروح وأسوان والوادى الجديدة والتى تتميز بتلك الزراعة.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل على توحيد كافة الجهود المشتركة في مجال زراعة النخيل والتمور لمضاعفة الصادرات والاستفادة بالمميزات النسبية لتلك الزراعة بمحافظات الجمهورية المختلفة، خاصة في ظل وجود طلب على التمور المصرية بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالحكومة لتذليل أي معقومات تواجه المستثمرين بالمحافظات خاصة في هذا المجال.

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وأعرب الوزير عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات وحل أية مشكلات تواجه الجائزة في المحافظات التي تتعاون معها، مشيدا بالجهود التي قامت بها جائزة خليفة الدولية والدعم الذي تقدمه لعدد من المحافظات المصرية في مجال صناعة التمور وزراعة النخيل، لافتا إلى أنه سيتم تقدم كافة أشكال الدعم لخروج المهرجان القادم للجائزة بالصورة اللائقة للعلاقات المصرية الإماراتية والتى تعد نموذجاً يحتذى به في علاقات مصر بالدول العربية.

وطلب وزير التنمية المحلية من الدكتور عبدالوهاب زايد نقل تحياته وتقديره للشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على الدعم الذي تقدمه الجائزة لمحافظات الجمهورية منذ بداية عملها في مصر عام 2015.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبدالوهاب زايد، آخر تطورات عقد المهرجان الخامس للتمور المصرية بمحافظة الوادى الجديد 2019، والذى سيتم تنظيمه خلال شهر نوفمبر المقبل بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ومحافظة الوادى الجديد.

ووجه «عبدالوهاب» الدعوة إلى اللواء محمود شعراوى للمشاركة في تدشين المهرجان الخامس بمحافظة الوادى الجديد، مؤكدا على التعاون الذي تقوم به محافظة الوادى الجديد للمساعدة في تنظيم المهرجان.

كما عرض عدداً من المشروعات التي قامت بها جائزة خليفة الدولية، خلال الفترة الأخيرة، بالتنسيق مع محافظات الوادى الجديد وأسوان والجيزة وعلى رأسها تأهيل مجمع تمور الوادى الجديد بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التجارة بناءً على البرتوكول الذي تم توقيعه وذلك بتكلفة حوالى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 8 مخازن مبردة للتمور بسعة 4 آلاف طن بمدينة الباويطى بالواحات البحرية بتكلفة حوالى 18 مليون جنيه، كما تم أيضاً استعراض عدد من المشروعات المستقبلة للجائزة ومنها إقامة أول مصنع للتمور بمحافظة أسوان.