شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد إزالات منطقة «عين الحياة» تمهيدا لأعمال التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الخميس، موقف إزالات منطقة عين الحياة العشوائية، تمهيدا لتطويرها، في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المظهر التاريخي لمدينة الفسطاط، وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، يرافقه وزيرا التنمية المحلية، والإسكان، ومحافظ القاهرة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حول ما تم من أعمال إزالات في منطقة عين الحياة المجاورة لمتحف الحضارة، حيث تمت إزالة المنطقة بالكامل، وإزالة 241 عقارا، وتم تسكين 69 أسرة بمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر، وتمت إزالة 56 مقبرة، وجار تعويضهم بأماكن بديلة بمدينة 15 مايو، وجار فحص التظلمات بمعرفة لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لدراسة استحقاق الأسر المتضررة من عدمه.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يوجد مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية في مصر وإفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة- مار جرجس- أبوسيفين- العذراء) والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.