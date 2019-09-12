شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. إقالة رؤساء 3 وحدات محلية بالقليوبية بسبب البناء المخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، الخميس، إقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية مشتهر مركز طوخ بسبب مخالفات البناء والتقاعس عن العمل، حيث رصدت التقارير تقاعس رئيس الوحدة عن مواجهة مخالفة بناء صارخة لأحد المنازل بعزبة مشتهر، حيث شرع لصاحبه في التعلية له دون ترخيص.

وتعد إقالة رئيس وحدة مشتهر، هي الثالثة خلال 24 ساعة، حيث أقال المحافظ، الأربعاء، خلال جولة بالقناطر الخيرية رئيسا الوحدة المحلية بقريتي باسوس وشلقان بالقناطر الخيرية بسبب مخالفات البناء ولإهمالهما وتقاعسهما عن العمل وعدم تصديهم لظاهرة البناء المخالف على الأرض الزراعية مما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم المحلية، حيث تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية، وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء وإزالة المخالفة على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.