شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير قطاع الأعمال العام باتحاد مصنعي السيارات في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ختام زيارته الرسمية إلى الصين، عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الخميس، اجتماعا مع اتحاد مصنعي السيارات في الصين والذي يضم كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، لبحث فرص التعاون والاطلاع على تجربتها في صناعة السيارات الكهربائية.

تناول خلال كلمته بالاجتماع أهم مقومات الاقتصاد المصرى ومزايا السوق المصرى الكبير من حيث الموقع والكثافة السكانية، فضلاً عن أبرز مؤشرات التحسن الاقتصادي على عدد من المتغيرات في مقدمتها معدلات النمو والتضخم والبطالة مع التأكيد على الطفرة غير المسبوقة في مجال تطوير الطرق والتي تسمح بنقلة كبيرة في سوق المركبات، فضلا عن مزايا الاستثمار خاصة في مجال السيارات.

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من جانبه، قدم الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عرضاً لشركتى النصر والهندسية للسيارات، مع التأكيد على أن طاقات الشركتين تسمح بالعديد من اتفاقات التصنيع المشترك خاصة مع تحديث تكنولوجيا الإنتاج.

أما رئيس الاتحاد فقد قدم عرضا لسوق السيارات في الصين مع التركيز على سوق السيارات الكهربائية والتحديات التي تمكنت الصين من التغلب عليها لتدشين هذا النوع من السيارات وتحفيز مستهلكيها ومنتجيها على السواء. كما تم استعراض أهم خصائص شحن البطاريات واستبدالها وأهمية تقديم الدولة للبنية الأساسية الداعمة لنجاح التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

وتبادل ممثلو الشركات والوفد المصري الاستفسارات وتم الرد عليها من الطرفين، ودارت في معظمها حول إحصاءات تخص شرائح استهلاك هذا النوع من السيارات وتقسيمها بين الأجرة والملاكي، مع الرد على استفسارات ممثلي الشركات بخصوص السوق المصرية ودرجة استعدادها للسيارات الكهربائية.