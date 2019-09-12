شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تنظم ورشة عمل بشأن قانون التصالح في «مخالفات البناء» بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وفريق العمل المرافق لها، ورشة عمل بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، بديوان عام محافظة قنا، تلبية لدعوة محافظ قنا.

وخلال ورشة العمل التي استمرت لعدة ساعات، تم تقديم عرض مرئي يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضحت وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن تنظيم تلك الورشة يأتى فـي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالرد على تساؤلات الجهات المنفذة للقانون، وكذلك المواطنون.