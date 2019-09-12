شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل للجنة تنظيم إيراد النهر برئاسة وزير الري (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا عاجلا للجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة، لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان.

وقالت أجهزة الوزارة إنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية حتى الآن، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجاري المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم حالة الفيضان.

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ووجه الوزير بعقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر بصورة دورية متقاربة، خلال الفترة القادمة، وتكثيف الاستعداد لموسم السيول وإدارة فترة أقل الاحتياجات المائية.

وشدد «عبدالعاطي» على أهمية التنسيق مع المحافظات لعمل «سيناريوهات أزمة» للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتي النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع المساحة النهرية أثناء موسم أقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهري، التابعة لوزارة النقل، بتكثيف والانتهاء من أعمال التكريك المطلوبة للممر الملاحي، وتوجيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لأخذ الاستعدادات اللازمة أثناء موسم أقل احتياجات وتطهير مآخذ المحطات مع إحاطه المعنيين بمناسيب النيل خلال الستة أشهر المقبلة.

وأشار إلى أنه يجري حاليا المتابعة المستمرة للفيضان ومعدلات الأمطار في دول المنابع، وأيضا متابعة الإيراد الواصل على مدار الساعة، موضحا أنه وفقا لما أفادت أجهزة الوزارة من تقارير فإنه بنهاية سبتمبر يمكن الحكم بشكل دقيق على حجم الفيضان، مضيفا أن لجنة إيراد النهر والأجهزة التنفيذية بالوزارة تعمل على مراقبة مناسيب المياه وإدارة الفيضان بالشكل الذي يحقق أكبر استفادة من الموارد المائية المتاحة وتجنب أية مخاطر ناتجة عن زيادة أو نقصان الفيضان.