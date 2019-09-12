شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يترأس أول قداس في كنيسة عمرها 113 سنة بعد تجديدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا انطونيو المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم، يترأس صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديسيّن معادلى الرسل قسطنطين وهلانة العتيقة، 28 سبتمبر الجاري، حيث يشاركه عدد من آباء الكنيسة وبحضور الشعب القبطي.

وأضاف «انطونيو» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، أن صلاة القداس تعد الأولى في الكنيسة بعد الانتهاء من أعمال تجديدها، والتي استمرت لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أن الكنيسة أنشأت في 1906 ويبلغ عمرها 113 سنة، حيث سيتم إقامة صلاة الغروب يوم الجمعة 27 سبتمبر وصلاة السّحر والقداس الإلهي يوم السبت 28 سبتمبر.

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وعن تاريخ الكنيسة قال «انطونيو» أنها بنيت في عام 1906 بمساهمة المتبرع الكبير نيستورس تساناكليس، الذي رصد مبلغ وقدره من 15000 إلى 20000 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 3000 جنيه إسترليني قدمها للجنة المكونة من 24 عضوًا من الجمعية اليونانية لشراء الأرض.

وفى سياق متصل، زار البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا الشبيه الأرثوذكسية في الشرق الأوسط والتي عقدت لقائها هذا العام 2019 في دير القديس نيقولاوس في كاكوبتريا، حيث جمع اللقاء شبيبة قبرص وبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا (مصر) وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق (سوريا ولبنان) وبطريركية أورشليم (فلسطين والأردن).

كان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اعتمد في يونيو الماضي، انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب هاني نصيف باخوم، أسقفا للدائرة البطريركية لشئون الإيبارشية البطريركية على كرسي كاباسا الفخرى، متخذًا اسم الأنبا باخوم.