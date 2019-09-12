قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة الحماية الاجتماعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومية المصرية تسهيلًا انتمائيًّا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

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