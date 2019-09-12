شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يفتتحون مركز التميز في علوم المياه بجامعة الإسكندرية الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، مركز التميز في مجال علوم المياه بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية.
قال الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح مركز التميز في مجال علوم المياه بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مشيرًا إلى أن المركز الجديد يعد أكبر مشروع ممول في تاريخ الجامعة بواقع 30 مليون دولار.
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