شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 1632 وحدة بمشروع «الإسكان الاجتماعي» في أخميم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 1632 وحدة سكنية (68 عمارة) بمشروع «الإسكان الاجتماعى» في مدينة أخميم الجديدة، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمدينة أخميم الجديدة، أشار المهندس حسام فتحى، رئيس جهاز تنمية المدينة، إلى أنه جارٍ تنفيذ وحدتين صحيتين، ومدرسة للتعليم الأساسي، وسوق تجارية، ومبنى شرطة وإطفاء، وملعب ثلاثي، وملعب خماسي، ومبني تجاري إداري لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي (63 عمارة) بمنطقة 55 فداناً شمال المدينة، بجانب تنفيذ بوابة للمدخل الشمالي الغربي.

أضاف «فتحى» أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل، تنفيذ أعمال المياه، والصرف، والطرق، والكهرباء، والأعمال المدنية لشبكة التليفونات، بالمرحلة الأولى بالمدينة، ومشروع استكمال طريق المدخل الشمالي الشرقي للمدينة، ومشروع منظومة الحل العاجل للصرف الصحي، ومشروع استكمال طرق الإسكان الاجتماعي والطرق المؤدية لها، ومشروع تنفيذ المرافق (مياه- صرف- ري- فرمة) للمنطقة الصناعية حتى حدود موقع سجن سوهاج، ومشروع شبكة الكهرباء، وشبكة التليفونات الرئيسية والثانوية، بمنطقة 55 فداناً.