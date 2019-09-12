شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للمستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، الخميس، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا، خلفًا للمستشار نبيل أحمد صادق.

تشهد السيرة الذاتية للنائب العام الجديد مسيرة حافلة داخل أروقة العمل القضائي، تستعرضها «المصري اليوم» في التالي:

- عُين بالنيابة العامة في 4 فبراير 1986.

- عمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991.

- عمل وكيلًا للنائب العام بمكتب النائب العام– نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993.

- عمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام منذ 1994 وحتى 1998.

- عمل رئيسًا للنيابة العام بنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998.

- عمل رئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام منذ العام القضائي 1999/2000 وحتى 2001/2002، وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية في القاهرة.

- عمل رئيسًا لنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من 2002/2003 وحتى 2004/2005، طور خلالها أسلوب عمل نيابة المرور وأدخل نظام الحاسب الآلي إليها.

- عمل محاميًا عامًا بالتفتيش القضائي للنيابات 2005/2006.

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- عمل محاميًا عامًا لنيابات غرب القاهرة 2006/2007.

- عمل محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام منذ 2007/2008 وحتى 2009/2010.

- تمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام 2010.

- عُين رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية.

- عُين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية.

- عُين رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2013، بدوائر جرائم الإرهاب.

- نُدب للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف.

- نُدب للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسًا للجنة الشكاوى والدعاوى.

- نُدب قاضي تحقيق في قضايا فساد بالإضافة إلى عمله.

- نُدب للعمل محامي عام أول لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من 10/2015 حتى 10/2017، وفي العام الأخير أسند إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

- عُين مديرًا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارًا من 10/2017 وحتى الآن.