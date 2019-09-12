شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، الخميس، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا، خلفًا للمستشار نبيل أحمد صادق.
تدرج المستشار حمادة الصاوى النائب العام الجديد فى العمل بالنيابة العامة، وعمل محاميا عاما لنيابات جنوب الجيزة عام 2008، ثم محاميا عاما لنيابات مرور القاهرة.
انتدب عام 2015 للعمل رئيسا للمكتب الفنى للنائب العام، ثم اختير محاميا عاما لنيابات استئناف القاهرة، ثم مديرًا لمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل.
حقق «الصاوى» فى عدد من قضايا الرأى العام فى سنوات مختلفة، منها 3 حوادث للقطارات، وجرى انتدابه للتحقيق فى وقائع فساد مالي بمؤسسة الأهرام.
حقق أيضًا فى فض اعتصام رابعة العدوية وتفجير الكنيسة البطريسية، واستدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، للتحقيق معه.
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