قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي وطارق سمير:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا.

جاء ذلك حسب بيان رسمي لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس.

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وينص القانون على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.

والمستشار حمادة الصاوي، شغل خلال مسيرته في القضاء، مناصب عدة تمتزج بين العمل الإداري والفني، أبرزها رئاسته للمكتب الفني بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، وعضويته للمكتب الفني في محكمة استئناف القاهرة، وقيادته معهد البحوث الجنائية والتدريب.

وفي 2015، انتدب النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، القاضي الصاوي، محاميًا عامًا لنيابة استئناف القاهرة.