أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم الخميس

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الخميس، على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات





أوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. معدلات التأخيرات



وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الأتي



أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي