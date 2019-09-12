أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم الخميس

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سبب تأخيرات القطارات
معدلات التأخيرات
وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الأتي
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي
منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
هذا وقد تم، امس الاربعاء، تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.
ومناقشة إجراءات التفعيل المادي للصفقة والآليات الخاصة بها وما تشمله من اجتماعات مكثفة كل ثلاث أيام بين جميع الأطراف لسرعة الإنتهاء من هذه الإجراءات.
وأعلنت وزارة النقل أنه سيتم الانتهاء من تصنيع عدد ٢ عربة نموذج خلال سبتمبر الحالي، وسيتم إرسال الأولى إلى المجر ليتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر، تمهيدًا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة، وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين.
وتأتي أهمية هذه الصفقة لتدعيم أسطول عربات الركاب من خلال هذه النوعية من الصفقات وذلك بالتوازي مع بتطوير الأسطول الحالي.