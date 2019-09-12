شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث بترولي جديد يضرب شاطئ «ضي القمر» في رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عاود التلوث البترولي بالبقع الزيتية الخام الظهور من جديد في مساحات متفرقة في منطقة شاطئ «ضي القمر» برأس غارب شمالي البحر الأحمر. Advertisements غطت البقع الزيتية الشاطئ بطول يصل كيلو متر، وعرض متر ونصف المتر، وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وامتداد التلوث لمناطق أخرى. أخطرت غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات المحافظة وجهاز شؤون البيىة والمحميات بالواقعة، وتقرر تشكيل لجنة للانتقال لموقع التلوث والحصول على عينة من بصمة الزيت وإرسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث. كان جهاز شؤون البيئة والمحميات وغرفة العمليات بوزارة البيىة تلقى إخطار بحدوث تلوث بترولي بالبقع الزيتية الخام بشاطئ «ضي القمر».

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