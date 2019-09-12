شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. آخر موعد لبيع كراسات شروط الوحدات الصناعية في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات في مدينة الغردقة أن الخميس هو آخر موعد لبيع كراسة الشروط للمتقدمين لحجز 218 وحدة صناعية بمساحة 336 متر مربع بالمدينة الصناعية.

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من فرع جهاز تنمية المشروعات في الغردقة أو بمقر الهيئة للتنمية الصناعية أو مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو مجمع خدمات الاستثمار.

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وتبلغ قيمة كراسة الشروط ٢٣٨٠ جنيه فقط، على رقم حساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية (١٤٤٠٠١٣٢٠٠٤١٢٧) بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار، وآخر موعد الخميس.

قال نادر حسن، مدير جهاز المشروعات الصغيرة في البحر الأحمر، إن طلب التقديم يجب أن يتضمن نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المطلوبة بكراسة الشروط، والأنشطة المستهدفة بالمدينة الصناعية.

ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة بحد أقصى 4 وحدات، ويتم حجز الوحدة بأسلوب التمليك أو بنظام الإيجار لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة 10 فترات (طبقا للشروط المالية والإجرائية الواردة بكراسة الشروط).

ويقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل حتى 5 ملايين جنيه مصرى لمدة 6 سنوات بفترات سماح تصل إلى سنة كاملة (يتم خلالها سداد العوائد المستحقة)، وذلك لتمويل وشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، ويتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبق عليها الشروط.