شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تحتل المركز الـ801 عالميًا في تصنيف التايمز البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، وقوع الجامعة ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم، وفقا لتصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي «Times Higher Education» لعام 2020.

جاءت جامعة طنطا في المرتبة 801 عالميًا، وحققت المركز السابع محليا بين 20 جامعة مشاركة في التصنيف، متقدمة عن العام الماضي بأربعة مراكز.

يذكر أن تصنيف التايمز يعد أحد أفضل التصنيفات العالمية، ويعتمد على 13 مؤشرا لتقييم الجامعات في 5 مجالات هي: التدريس، البحث العلمي، الإشارات المرجعية، العائد من الصناعة والتعاون الدولي.