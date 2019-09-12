أخبار مصر | ننشر الرابط.. إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الرابط.. إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن جامعة الأزهر، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2019\2020.

وكانت قد أغلقت بوابة الحكومة المصرية باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب والطالبات الناجحين فى الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية، أمس الثلاثاء.

الجدير بالذكر، أن نسبة النجاح فى الشهادة الثانوية للقسم العلمى بلغت 74.31%، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى 87.10%، بنسبة نجاح عامة فى القسمين بلغت 82.97%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 52584 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية 100%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان.

وكانت قد حصلت جامعة الأزهر الشريف على لقب "الجامعة المثالية" في ختام فعاليات الورش الفنية لمتدربي مراكز الفنون في موسمها الثالث، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة،بالمدينة الشبابية بأبي قير، حيث شاركت الجامعة بفريق مكون من ١٦ طالب وطالبة.

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وأشاد جميع مدربي الورش في المجالات الأربعة (المسرح - الفنون التشكيلية - الموسيقي والكورال) بتميز طلاب وطالبات الأزهر وسرعة تقدمهم ومثابرتهم وحرصهم الشديد على التعلم وحبهم للفن.

وحصد فريق جامعة الأزهر خمسة مراكز أولى، مركزين في مجال المسرح وآخرين في مجال الفنون التشكيلية، ومركز لطالبة في مجال الموسيقى، ومُنح الفريق الممثل للجامعة -في نهاية الفعاليات- شهادة تقدير من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتميزهم وتفوقهم في جميع المجالات.

وقال حمد الله الصفتي مدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة العالمية لخريجي الازهر، إن المتطرفون أخطأوا وحرفوا بعض المفاهيم المتعلقة بقضايا عديدة مثل " الولاء والبراء"، فزعموا أن " البراء من الكفر" تعنى معاملة غير المسلمين بالعنف والشدة والغلظة وعدم تمكين غير المسلمين من إقامة شعائرهم.

وأوضح الصفتي خلال فعاليات ندوة " المسلم وعلاقته بغير المسلمين."، والتي أقيمت اليوم بمقر المنظمة العالمية لخريجي الازهر للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات( نيجيريا-الصين- اندونيسيا- جيبوتى –الفلبين أن الإنسان خليفة الله علي الأرض ومكلف بأوامر ونواهي يجب عليه مراعاتها وإتباعها ويندرج تحتها قيم التعايش مع البشرية علي إختلاف أعراقهم وألوانهم، وهذا مايحاول المتطرفون تضليله بأخذ هذه الأمور علي الطريق المنحرف فأتوا بآيات وقاموا بتأويلها لخدمة أهوائهم وأغراضهم وأجنداتهم لتفرقة المجتمع وبث روح الكراهية.

وفي الختام أكد مدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة أن علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون وبر، وعدل مصداقًا لقول الله تعالي ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).