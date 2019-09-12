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محافظ أسوان يبحث مع سفيرة النرويج أوجة التعاون المشترك

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مع سفيرة النرويج لدى مصر، لينا ليند، سبل دعم أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

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جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالسفيرة لينا ليند خلال زيارتها لأسوان، حيث دعا لتحقيق المزيد من أوجه التعاون في مجال الاستثمار بالمحافظة خاصة في ظل توافر مصادر الطاقة المختلفة والثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، بجانب التسهيلات في الإجراءات للمستثمرين، بالإضافة إلى الميزة النسبية المتعلقة بتصدير أي منتجات إلى الأسواق الإفريقية سواء من خلال الطرق البرية أو الموانئ النهرية.

من جانبها، أعربت سفيرة النرويج عن سعادتها بزيارة أسوان، مؤكدة حرص بلادها على زيادة أوجه التعاون مع مصر، وأنها ستقوم بالتنسيق مع المحافظة لزيارة مزارع الأسماك في أسوان خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعات جديدة على أرضها.

وأهدى المحافظ في نهاية اللقاء سفيرة النرويج درع المحافظة اعتزازاً بعمق علاقات الصداقة بين البلدين وتقديراً لجهودها في دعم هذه العلاقات على الوجه الأكمل.

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